Emocje na niemieckich dworcach. Zostawili ośmiomiesięczną córkę na peronie

Dzieci na dworcach bez wątpienia dostarczają emocji oraz wymagają nieustającej uwagi. Czasem jednak zamieszanie jest spowodowane roztargnieniem rodziców. W majowy poniedziałek (05.05.2025) doszło do dwóch zdarzeń, które jeżą włosy na głowie.

Zapomniany niemowlak

Czteroletni pasażer na gapę

Tymczasem na innym dworcu – w Westerland na wyspie Sylt – czteroletni chłopiec wsiadł sam do pociągu i odjechał w siną dal. Matce chłopca nie pozostało nic innego, jak poprosić o pomoc personel kolejowy, o czym poinformowała policja we Flensburgu. Konduktorka w pociągu zajęła się dzieckiem, a na stacji w Niebüll przejęli je funkcjonariusze policji.

Według policji 33-letnia matka chciała wraz z synem pojechać pociągiem z wyspy na Morzu Północnym w Szlezwiku-Holsztynie do Hamburga. W chwili, gdy nikt nie patrzył, chłopiec wsiadł do pociągu gotowego do odjazdu. Matka próbowała bezskutecznie otworzyć drzwi, ale pociąg odjechał.