Więzienie Alcatraz to znana atrakcja turystyczna. Podróżni uwielbiają słuchać opowieści zza krat

W trakcie wycieczki najwięcej turystów korzysta z audioprzewodników, które opowiadają o mrocznej przeszłości tego miejsca. Przez 29 lat (od 1933 do 1963 roku) przetrzymywani byli tam najgroźniejsi przestępcy w USA. Podobno w tym czasie nikomu nie udało się stamtąd zbiec. Co prawda odnotowano 14 prób ucieczki, ale żadna nie zakończyła się sukcesem.

Donald Trump wrzucił wpis o uruchomieniu Alcatraz. Później się rozmyślił

Z tych słów Trump jednak bardzo szybko się wycofał. Pytany później przez dziennikarzy o Alcatraz, odpowiadał, że był to tylko pomysł, który wpadł mu do głowy. Przy okazji tych słów warto też przypomnieć, dlaczego to najstraszniejsze więzienie świata zostało zamknięte. Ostatecznie największym problemem okazały się bowiem bardzo wysokie koszty jego utrzymania. A jeżeli USA chcą poprawić swoją kondycję finansową, to taki wydatek nie jest im raczej potrzebny.