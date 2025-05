Zakup pamiątek z wakacji jest w Polsce kwestią bardzo szeroko komentowaną. Problem z popularnością plastikowych szkarad jest tak duży, że na Krupówkach w Zakopanem wprowadzono nawet zakaz ich sprzedaży . Problem znają także nad morzem, gdzie największym hitem nie jest figurka z Neptunem, czy nawet foka. Dzieci chcą teraz pluszowych kapibar, co może nie być wcale takie złe.

Nowa moda na straganach z pamiątkami. Kapibary przejęły Polskę

Każdy z nas pamięta, jakim hitem jeszcze rok, czy dwa lata temu była pluszowa gęś. Ludzie w całym kraju zastanawiali się, o co chodzi i dlaczego połowa dzieci z wakacji wraca z maskotką gęsi . Za tym hitem stał gwiazdor TikToka, gąsior o imieniu Pipa.

Jednak jak to w internecie, trendy pojawiają się i znikają, a i lukę po odejściu Pipy musiał zastąpić ktoś inny. Już przed rokiem gąsiorową dominację niewinnie podgryzały kapibary. I jak wskazuje serwis nadmorski24.pl, to właśnie one będą w tym roku największym hitem. Zresztą, moda na nie zaczęła dominować już zimą.