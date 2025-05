Halle Berry na Met Gali. Pojawiła się w ryzykownej sukni

Motyw przewodni tegorocznej gali odnosił się do dziedzictwa czarnej mody męskiej, inspirowanej m.in. książką "Slaves to Fashion" Moniki L. Miller. Dress code "Tailored For You" zachęcał do swobodnej interpretacji klasycznego krawiectwa i – jak podkreśla amerykański magazyn "InStyle" Halle Berry zrobiła to z wyczuciem, ale też z nutą prowokacji.