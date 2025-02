W poniedziałek, 24 lutego w Los Angeles odbyła się głośna premiera filmu "The Electric State" , który w ofercie platformy streamingowej Netflix zagości już 14 marca. Na czerwonym dywanie u boku oprócz Chrisa Pratta ( "Strażnicy Galaktyki" ) i Stanleya Tucciego ( "Konklawe" ) pojawiła się odtwórczyni roli protagonistki nadchodzącego tytułu sci-fi, czyli Millie Bobby Brown .

Millie Bobby Brown na premierze "The Electric State". Fani nie wierzą, że ma tylko 21 lat (FOTO)

Zdjęcia z czerwonego dywanu "The Electric State" szybko obiegły sieć i zapoczątkowały wiele dyskusji. Jedna z nich dotyczyła wyglądu Millie Bobby Brown, która 19 lutego skończyła 21 lat. Internauci uważają, że brytyjska aktorka nie wygląda na swój wiek.

O czym jest fabuła filmu "The Electric State"?

Simon Stålenhag jest szwedzkim artystą, który słynie z retro-futurystycznego stylu. Jego sztuka stała się inspiracją do stworzenia gry fabularnej "Opowieści z Pętli" (ang. "Tales from the Loop") ukazującej alternatywną rzeczywistość, w której szybki rozwój technologii (zwłaszcza akceleratorów cząstek) miał przynieść ludziom lepsze życie, ale tak się nie stało. Choć potężne maszyny towarzyszą człowiekowi na każdym kroku, lata 80. XX wieku wcale nie wyglądają tak kolorowo.