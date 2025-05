Met Gala 2025 odbyła się w poniedziałek, 5 maja w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Na schodach słynnego muzeum rozłożono czerwony dywan, po którym w blasku fleszy przeszły gwiazdy pierwszej klasy. Dress code brzmiał następująco: "Tailored for You" i był ściśle wiązany z wystawą Instytutu Kostiumów zatytułowaną "Superfine: Tailoring Black Style", która zostanie otwarta 10 maja bieżącego roku.