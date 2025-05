Tegoroczna edycja wydarzenia Met Gala odbędzie się w poniedziałek, 5 maja w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. To na schodach słynnego muzeum rozłożony będzie czerwony dywan, po którym w blasku fleszy przejdą gwiazdy pierwszej klasy.

W ubiegłym roku tematem przewodnim święta mody było "The Garden of Time", czyli "Ogród czasu". Inspiracją dla kuratora Instytutu Kostiumów Andrew Boltona stało się opowiadanie science fiction z 1962 roku, które napisał brytyjski pisarz J.G. Ballard.

Met Gala 2025. Jaki jest temat przewodni tegorocznej imprezy?

Dress code Met Gali 2025 brzmi następująco: "Tailored for You". Jest on ściśle związany z wystawą Instytutu Kostiumów zatytułowaną "Superfine: Tailoring Black Style", która zostanie otwarta 10 maja bieżącego roku. Temat wystawy jest celebracją afroamerykańską modę, a zwłaszcza czarny dandyzm z XVIII wieku i jego wpływ na współczesną modę. Możemy spodziewać się więc wielu szytych na miarę fikuśnych garniturów, eleganckich kapeluszy i broszek.