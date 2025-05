Jak zrobić szparagi? Prosty sposób na miękkie i soczyste

No to jaki jest ten główny błąd? Zbyt szybkie smażenie surowych szparagów. W teorii ma to sens – wrzucić na patelnię, podsmażyć 2-3 minuty i gotowe. W praktyce: szparagi są niedogotowane, łykowate i bez smaku. Ich włókna nie mają czasu się zmiękczyć, a aromat ledwo się wydobywa.

Efekt? Szparagi są delikatne, soczyste i pełne smaku. Nie musisz ich wcześniej gotować ani blanszować. Ten sposób łączy szybkość smażenia z efektem duszenia – i to klucz do sukcesu.

Większość przepisów podpowiada, by smażyć je jak warzywa stir-fry, ale szparagi to nie papryka czy cukinia. Potrzebują trochę więcej czułości, by dały z siebie to, co najlepsze.