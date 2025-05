Wybór kanclerza Niemiec: Merz bez wymaganej większości w I turze.

W tajnym głosowaniu kandydaturę Merza poparło we wtorek, 6 maja, 310 posłów niemieckiego Bundestagu . Przeciwko było 307. Większość, której potrzebował, wynosiła 316 głosów.

Takiego rezultatu nikt się nie spodziewał, bo koalicja chadecji CDU / CSU i socjaldemokracji SPD dysponuje w Bundestagu łącznie 328 głosami. Jak podała przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner, udział we wtorkowym głosowaniu wzięło 621 spośród 630 posłów. Jeden głos był nieważny.

Dwa tygodnie na powtórzenie wyboru

Ta sytuacja to novum w niemieckiej polityce. Jeszcze nigdy po wyborach parlamentarnych w Niemczech i zakończonych sukcesem negocjacjach koalicyjnych kandydat na kanclerza nie przepadł w pierwszym głosowaniu.

Jeżeli drugie podejście również zakończyłoby się niepowodzeniem, to w trzeciej turze do wyboru kanclerza wystarczy już zwykła większość posłów biorących udział w głosowaniu. Wówczas jednak to prezydent RFN decyduje, czy powołać kanclerza wybranego zwykłą wiekszością, czy też rozwiązać parlament i ogłosić nowe wybory.