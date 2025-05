Aktywiści Ostatniego Pokolenia blokują mosty w Warszawie. Przyklejają się do jezdni

To kolejna blokada zorganizowana przez Ostatnie Pokolenie. W poniedziałek 5 maja protestujący maszerowali przez trzy warszawskie mosty – Śląsko-Dąbrowski, Świętokrzyski i Poniatowskiego – a następnie przykleili się do asfaltu. Wtedy po raz pierwszy użyli silnego kleju.

Protesty Ostatniego Pokolenia w Warszawie. Czego domagają się aktywiści?

Demonstranci domagają się zmian w polityce transportowej. Ostatnie Pokolenie żąda przekierowania środków z budowy dróg ekspresowych na lokalny transport publiczny oraz wprowadzenia biletu miesięcznego za 50 zł. Protesty to reakcja na brak odpowiedzi prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego . "Miał czas do 4 maja. Rafał Trzaskowski wybrał protesty" – napisali aktywiści w oświadczeniu.

Uczestnicy protestów mówią wprost o swoich obawach dotyczących przyszłości klimatu. – Jestem przerażony bezczynnością polityków wobec zapaści klimatu. W ciągu kilkudziesięciu lat w Polsce nie będzie co jeść i co pić – powiedział jeden z nich w rozmowie z Onetem. Inny aktywista dodał: – Boję się protestować, ale wiem, że muszę to robić. Wiele osób w Solidarności też się bało. Strach to element rzeczywistości, a nie argument.