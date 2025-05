Doniesieniom medialnym ws. Nawrockiego na zorganizowanej 6 maja konferencji zaprzeczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, przestawiając akt notarialny mieszkania oraz testament Jerzego Ż. Do ujawnionych informacji odniósł się premier Donald Tusk, który zapowiedział konkretne działania rządu.

Premier reaguje na aferę z mieszkaniem Nawrockiego

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, we wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów Donald Tusk skomentował sprawę Karola Nawrockiego. – Proszę to potraktować jako pilne zadanie, żeby przygotować rekomendacje, w jaki sposób polskie prawo może skutecznie chronić seniorów przed wyłudzeniami i naciągaczami – powiedział premier. Podkreślił, że to odpowiedź na problemy, o których wielokrotnie alarmował Rzecznik Praw Obywatelskich.