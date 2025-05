W czwartek pogoda bez większych zmian – od 8-9°C na północnym wschodzie i nad morzem do 14°C na południu i zachodzie. W piątek na zachodzie kraju termometry mogą pokazać już nawet 16°C. W sobotę od 8°C na południowym wschodzie, przez około 12°C w centrum, do 16°C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej – od 5 do 7°C. W niedzielę najzimniej będzie na Podhalu – maksymalnie 5°C. W centrum około 12°C, na zachodzie do 16°C. Wiatr umiarkowany, z kierunków północnych i północno-wschodnich. Nocami nadal możliwe są przymrozki – przy gruncie temperatura może spadać poniżej -5°C. Takie warunki mogą utrzymywać do przyszłego tygodnia, o ile nie dłużej.