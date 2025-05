Do Polski zmierza silne ochłodzenie. Tak będzie do połowy maja. Fot. Screen / WXCharts.com

REKLAMA

Silne ochłodzenie wkroczyło do Polski już pod koniec długiego weekendu. Temperatura w krótkim czasie spadła o 10-15 stopni. Dodajmy, że w kolejnych dniach spadek temperatury zmusi nas do zakładania ciepłych ubrań – prognozują Fani Pogody.

Gdzie w Polsce będzie mróz?

W niektórych regionach Polski temperatura w ciągu dnia spadać będzie poniżej 10 stopni. I nie będzie to zjawisko krótkotrwałe, co może zaszkodzić roślinom. Nocne i poranne przymrozki będą bowiem występować nie tylko przy gruncie. Pierwsza połowa maja rozczaruje wszystkich, którzy wyczekują już letnich temperatur.

REKLAMA

Nowy tydzień to temperatury wyraźnie poniżej normy wieloletniej. Temperatury w nocy będą spadać poniżej zera, co będzie wywoływać szkody w sadach, na polach i ogrodach – podają Fani Pogody.

Przez większą część tygodnia na termometrach zobaczymy jedynie 8-18 stopni. Najchłodniej będzie w górach, na pogórzach oraz nad morzem. Mieszkańcy tych regionów Polski powinni przyzwyczaić się do jednocyfrowych temperatur w ciągu dnia.

Niewielkie ocieplenie będzie we wtorek (6 maja). Temperatura na przeważającym obszarze Polski wynosić będzie 12-17 stopni.

W drugiej połowie tygodnia kolejne ochłodzenie

Najzimniej będzie od środy (7 maja) do niedzieli (11 maja). Na północy, północnym wschodzie i wschodzie Polski, a także w rejonach podgórskich i górach termometry nie pokażą więcej niż 8-12 stopni.

REKLAMA

W pozostałej części kraju temperatura na południu oraz zachodzie wyniesie około 13-18 stopni. Nocne przymrozki będą zjawiskiem powszechnym w całej Polsce. Temperatura może wówczas spadać do -3 stopni. Przy gruncie spadki mogą dochodzić nawet do -8 stopni.

I tak ma być w Polsce aż do połowy maja. Do 15 maja w prognozach nie widać, by temperatura miała podnieść się powyżej 20 stopni . W drugiej części miesiąca ma robić się coraz cieplej. Być może nawet wystąpią pierwsze upalne dni, a wraz z nimi zwiększy się ryzyko burz.

Gdzie będzie padać, gdzie pojawią się burze?

Więcej chmur i opadów pojawi się na początku tygodnia. Jednak potem będzie pogodnie i słonecznie. Więcej popada w okolicach przyszłego weekendu (10-11 maja).