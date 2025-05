McDonald's sprzedaje kawę prawie za półdarmo. Ceny poszły w dół, a wybór jest spory

kawa czarna kawa z mlekiem espresso café latte cappuccino flat white

Oferta obowiązuje we wszystkich lokalach stacjonarnych McDonald's oraz w punktach McCafé na terenie całej Polski. Nie dotyczy jednak zamówień przez McDelivery, więc żeby skorzystać z obniżki, trzeba wybrać się osobiście do restauracji.

Zestawy z Minecraftem w McDonald's już są i robią furorę

Wzorem popularnej gry, której film jest luźną adaptacją, możemy sobie sami "zbudować" zestaw. Pole do popisu jest niewielkie, ale to zawsze coś innego. Co mamy do wyboru?