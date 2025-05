Zapłaci, czy zapłacił?

Te nieścisłości mogą być dla Nawrockiego bardzo ważne. Oznaczałoby bowiem, że mogło tu dojść do poświadczenia nieprawdy w akcie notarialnym. W polskim prawie potwierdzenie nieprawdy w akcie notarialnym jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 272 kodeksu karnego). Trzeba jednak zauważyć, że sądy różnie podchodzą do tych kwestii, przepis jest dość nieprecyzyjny i zostawia spore pole do interpretacji.