"John Wick" to przykład jednej z najbardziej udanych serii z gatunku kina akcji ostatnich lat. Keanu Reevesa ("Matrix") publiczność pokochała w roli niesławnego płatnego zabójcy, który ma niezwykły talent do wymigiwania się z nawet najniebezpieczniejszych sytuacji. Powiązanego ślubami krwi hitmana poznaliśmy wtedy, gdy postanowił zemścić się na ludziach, którzy zabili mu psa będącego jedyną pamiątką po jego zmarłej żonie.

"John Wick 5" może zaskoczyć

Dotąd seria o Johnie Wicku doczekała się czterech części. Finałowe sceny w ostatniej odsłonie nie wskazywały na to, że będzie kontynuacja tej historii. Na końcu "Czwórki" zasugerowano bowiem śmierć bohatera. A jednak! Będzie piąta odsłona.

W niedawnej rozmowie z Empire reżyser Chad Stahelski zdradził, że fabuła filmu "John Wick 5" będzie "naprawdę inna", niż wcześniejsze. – Saga Johna Wicka była już prawie skończona. Więc jedynym sposobem na zrobienie piątego filmu jest stworzenie nowej historii, w której występuje Wick. To nie jest kontynuacja [...] To będzie naprawdę inne i gdy wszyscy zobaczą zwiastun, powiedzą: 'Kurczę... Muszę to zobaczyć' – opowiadał reżyser.