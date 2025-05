Wielka parada w Moskwie. Putin zaprosił również przywódców z Europy. Fot. OLGA MALTSEVA/AFP/East News

Zgodnie z informacjami przekazanymi rosyjskiej agencji TASS przez doradcę Władimira Putina, Jurija Uszakowa, 9 maja 2025 roku w Moskwie odbędą się uroczystości związane z Dniem Zwycięstwa. W obchodach weźmie udział aż 29 przywódców z różnych krajów, w tym premier Słowacji Robert Fico, który mimo ostrzeżeń Unii Europejskiej postanowił udać się do Rosji.

Jak informuje kremlowska agencja, z dłuższą wizytą do Moskwy wybiera się także prezydent Chin, Xi Jinping. Kiedyś Dnia Zwycięstwa nie obchodzono w Rosji zbyt hucznie. Wszystko zmieniło się, kiedy do władzy doszedł Władimir Putin. To prezydent Rosji uczynił z Dnia Zwycięstwa najważniejsze rosyjskie święto.

Premier Słowacji mimo ostrzeżeń UE jedzie ponownie do Rosji

Jednym z głównych gości obchodów będzie premier Słowacji, Robert Fico. Choć Słowacja oficjalnie potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę, Fico wyjaśniał, że udział w obchodach Dnia Zwycięstwa traktuje jako oddanie hołdu ofiarom II wojny światowej. W rozmowie z AFP zaznaczył, że nie będzie mieszał przeszłości z aktualną sytuacją polityczną: "Jadę i kropka", stwierdził Fico, podkreślając, że uczci pamięć poległych żołnierzy w latach 1941-1945.

Przypomnijmy, że premier Słowacji w grudniu zeszłego roku poleciał na spotkanie z Władimirem Putinem, po czym ślad po nim zaginął. Odnalazł się dopiero po kilkunastu dniach i nigdy nie wyjawił gdzie, w tym czasie przebywał.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez TASS poza premierem Słowacji w obchodach wezmą udział przywódcy: Abchazji, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Burkina Faso, Chin, Konga, Kuby, Egiptu, Gwinei Równikowej, Etiopii, Gwinei Bissau, Kazachstanu, Kirgistanu, Laosu, Mongolii, Mjanmy, Osetii Południowej, Palestyny, Serbii, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Wenezueli, Wietnamu i Zimbabwe.

Propagandowy Rosyjski Dzień Zwycięstwa Władimira Putina

Dzień Zwycięstwa to święto upamiętniające zakończenie II wojny światowej. Związane jest to z kapitulacją Niemiec 9 maja 1945 roku, co stanowi symboliczny koniec Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Putin potrzebował hucznych obchodów Dnia Zwycięstwa zarówno w 2005 roku, kiedy doszło do dymisji rządu Fredkowa i zaostrzenia II wojny czeczeńskiej, jak i w 2015 roku, kiedy po ataku na Ukrainę odwróciła się od niego społeczność międzynarodowa, a społeczeństwo rosyjskie cierpiało z powodu kryzysu.

Podobnie było w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, a poparcie dla rządów Putina drastycznie spadło. Obchody Dnia Zwycięstwa zorganizowano wtedy z dużym opóźnieniem, ale ich cel był jeden – konsolidacja społeczeństwa wokół Putina i wspólna walka z COVID-19. Cel został osiągnięty. Po Dniu Zwycięstwa poparcie dla Putina gwałtownie wzrosło.