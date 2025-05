Włosy jak z reklamy w 2 minuty? Sprawdź, co suchy szampon robi z twoją skórą głowy

Nie oszukujmy się, mało która z nas ma rano czas (i siłę), by wstać (minimum!) 40 minut wcześniej, umyć włosy, wysuszyć je i ułożyć, żeby przypominały coś więcej niż siano lub smętny przyklap. A w szufladzie czeka na nas on – sprej, którego kilka szybkich psiknięć "wyczyści" włosy i zrobi nam czuprynę pełną objętości. Niektóre kobiety tak się uzależniają od suchego szamponu, że używają go codziennie. Tylko – czy to na pewno bezpieczne?