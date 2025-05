Ten produkt kupiłam w Rossmannie lata temu. Uratował mi włosy, a teraz jest na promce

Nie wiem, ile razy słyszałam hasło "ta szczotka zmieniła moje życie", ale zawsze traktowałam to z przymrużeniem oka. Aż w moje ręce – zupełnie przypadkiem – trafiła szczotka BIOFRIENDLY z Rossmanna. Kupiłam ją lata temu, nie spodziewając się cudu. Aż odkryłam na nią pewien trik – robię nią domowy zabieg, po której moje włosy to lśniąca tafla. O co chodzi?