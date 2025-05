Apel o jedność Europy

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa podziękował weteranom za ich "poświęcenie i zaangażowanie na rzecz pokoju". Ubolewał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Europa "nie może świętować pokoju w pokoju", i apelował do państw członkowskich UE i ich sojuszników, by zachowali jedność wobec Rosji, ponieważ to najlepszy sposób oddania hołdu tym, którzy 80 lat temu oddali życie w obronie wolności.

Po uroczystościach polscy weterani spotkali się z polskimi mediami. W odpowiedzi na pytanie Deutsche Welle, jak patrzy na postawę Europy wobec agresji Rosji na Ukrainę, Janusz Maksymowicz stwierdził, że "Putin nie wynalazł niczego nowego". – On po prostu naśladuje Hitlera . Przed 1939 rokiem byłem bardzo młodym chłopakiem, ale pamiętam atmosferę lat 1938-1939. Był taki stan: "będzie wojna, a może nie będzie wojny". Hitler mówił tak: "pozwólcie mi, Zachodnia Europo, zająć tylko Austrię, nie mam więcej pretensji, nie, broń Boże". I co? Po roku wysunął następne żądania: Czechy, Morawy. Stale mówimy: chcesz pokoju, to szykuj się do wojny, bo Putin też najpierw chciał Krym, a po Krymie części wschodniej Ukrainy, a apetyt agresora zawsze rośnie w miarę jedzenia – stwierdził polski weteran.

"Dziś to są inne Niemcy"

Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich wymienił też inną sprawę, na którą dziś, jak stwierdził, "trzeba popatrzeć troszeczkę inaczej". – Staram się unikać mówienia na tematy polityczne, więc proszę nie przyjąć, że to jest polityczne – zastrzegł i powiedział, że często słyszy pytania o dzisiejszy stosunek do Niemiec. – Oczywiście w 1945 roku czy 1946 roku nikt z nas Niemcowi by ręki nie podał. My Niemców znaliśmy z lat okupacji – głównie tych z Gestapo, z SS, SD, SA. Przeżyłem całą wojnę w Polsce, siły bezpieczeństwa III Rzeszy były okrutne. Ale dzisiaj to są naprawdę inne Niemcy. Jest imponujące, że władze nowych Niemiec zawsze podkreślają, że Niemcy ponoszą odpowiedzialność za to, co uczynił nazizm, III Rzesza. To jest ważne, że przedstawiciele władz każdego szczebla przepraszali za to wszystko – powiedział Maksymowicz.