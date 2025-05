"Z ogromnym smutkiem informujemy, że 31-letni Pan Patryk K. z Radomia nie żyje. Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia" – przekazali administratorzy profilu "Stowarzyszenie zaginieni cała Polska". Ponadto portal o2.pl podał, że to hiszpańskie służby miały odnaleźć ciało zawodnika MMA. Obecnie są wyjaśniane okoliczności śmierci.

Miał chwilę wcześniej pokłócić się z partnerką. Kazał jej się zatrzymać i powiedział, że "wysiada". Potem udał się w nieznanym kierunku. Przez jakiś czas był z nim kontakt telefoniczny, ale z czasem i on się urwał. Patryk K. nie chciał wysłać dziewczynie pinezki ze swoją lokalizacją, ale twierdził, że wraca do hotelu.

Tragiczny finał poszukiwań Patryka K. z Radomia

Bliscy Patryka K. zaczęli podejrzewać, że mógł on paść ofiarą napadu.– Miał na sobie wiele drogocennych rzeczy, więc to bardzo prawdopodobne. Pisał w ostatniej wiadomości, że idzie pieszo do hotelu i że pada mu telefon, więc chciał wrócić. Nie chciał brać ubera ani taksówki – cytował "Fakt" słowa partnerki zaginionego.