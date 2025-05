– Wychodzą na jaw papiery, które powinny być strzeżone, a te materiały krążą – powiedział dziennikarzom Jarosław Kaczyński. Jest on zdania, że służby specjalne są zaangażowanie w kampanię przeciw ich kandydatowi na prezydenta.

Skandal z kawalerką Nawrockiego. Kaczyński ponownie zabrał głos

– Uważamy, że trzeba złożyć i zawiadomienie do prokuratora, i zwołać komisję ds. służb specjalnych, i wreszcie zawiadomić OBWE, bo to jest organizacja, która zajmuje się nadzorem nad kwestiami wyborczymi – dodał prezes PiS.

– Nie można tolerować sytuacji, w której w trakcie kampanii mamy co raz więcej tego rodzaju wydarzeń i mamy do czynienia z czymś, co zwykle określa się jako brudna kampania. Tutaj ten brud jest związany wyraźnie z funkcjonowaniem państwa, aparatu, który w sytuacjach wyborczych powinien być neutralny – przekonywał media Kaczyński.