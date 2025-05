Mec. Giertych: Pan Nawrocki nie może darować mieszkania

"Pan Nawrocki nie może darować mieszkania, bo nie jest ono jego. Skoro złożył fałszywe oświadczenie o zapłacie ceny, to umowa jest nieważna. Od sądu będzie zależeć, czy mieszkanie trafi do pana Jerzego, czy do gminy. Wszelkie darowizny obecnie to jedynie mataczenie" – napisał w środę w serwisie X mec. Roman Giertych.