Dzieci Jerzego Ż. zabrały głos. "Dla mnie to wyłudzenie mieszkania"

Córka dodaje: – To dla mnie właściwie obca osoba. Właściwie to się boję, bo czytam, że nie jest opłacany ten DPS , że ktoś nagle wpadnie na pomysł, żeby nas za to ścigać. Nie mam ochoty spłacać długów tego człowieka, a w naszym kraju można się spodziewać wszystkiego.

Trudne życie Jerzego Ż. Zaległości, problemy z pamięcią i DPS

– Ja czytałem tylko nagłówki, że Nawrocki na kogoś, być może na mojego ojca, wyłudził mieszkanie. To musiało być mieszkanie komunalne, bo nie przypuszczam, żeby on [ojciec – red.] się dorobił własnościowego. Miał w przeszłości różne zatargi z prawem, głównie były to jakieś kradzieże z zakładów pracy, na których go przyłapano. Nie był jakimś bandytą, ale trochę na bakier z prawem był. Nie wiem, co robił w kolejnych latach, ale mogę przypuszczać, że nic społecznie ważnego, nie był żadnym działaczem. To nie ten typ – podsumowuje syn Jerzego Ż. i podkreśla, że całe zajście bardziej oburza go jako obywatela niż jako syna.