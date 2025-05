Chodzi o "zażalenie" kardynała Johna Njue z Kenii. Watykan poinformował wcześniej, że nie bierze on udziału w konklawe z powodów zdrowotnych, czemu duchowny zaprzecza. Twierdzi, że nie otrzymał zaproszenia do udziału.

Kardynał Njue nie krył emocji. W rozmowie z kenijskimi mediami powiedział jasno, że czuje się dobrze. Według jego relacji, kardynałowie mają otrzymywać zaproszenie, by udać się na konklawe. On twierdzi, że został pominięty.

Jak informuje gazeta, watykanista i ekspert prawa kanonicznego Angelo Coccia wskazuje, że duchowny ma podstawy, by podważyć legalność głosowania.

– W teorii zakwestionowanie prawidłowości konklawe, biorąc pod uwagę, że istnieje norma określająca konkretne klauzule dotyczące uczestnictwa, jest możliwe. Ale z pewnością byłoby to bardzo trudne do zastosowania, biorąc pod uwagę boski komponent działania Ducha Świętego w wyborach – mówił.

Wynik konklawe może zostać zakwestionowany?

Mimo to zaznacza, że zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego papież nie podlega żadnemu sądowi. Jak podano "tej chwili apelacja w sprawie nieuczestniczenia nie wydaje się wykonalna, również dlatego, że różne kongregacje kardynałów, które odbyły się w ostatnich dniach, będą także omawiać sprawę afrykańskiego kardynała i jego wypowiedzi na temat wieku".

Do sprawy odniósł się również rzecznik Watykanu Matteo Bruni. Zaznaczył, że kardynałowie elektorzy są dopuszczani do konklawe na podstawie jasnych przepisów. Według nich zaproszenie nie jest koniecznie. Powiedział, że jeśli Njue nie pojawił się, nawet pomimo faktu, że nie ma problemów zdrowotnych to "nie ma prawa narzekać".