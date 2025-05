Lotnisko we Wrocławiu podsumowało w czwartek 8 maja wyniki kwietnia. Te są bardzo dobre. Port obsłużył ponad 415 tys. pasażerów, po raz pierwszy przekraczając liczbę 400 tys. podróżnych w kwietniu. Wzrost rok do roku wyniósł aż 21 proc. W komunikacie port poinformował także, które trasy najchętniej wybierali podróżni.

Polacy w kwietniu latali do Włoch. Ten kierunek dominował we Wrocławiu

Z danych przekazanych przez lotnisko we Wrocławiu wynika, że to słoneczna Italia przyciągała nas najbardziej w kwietniu. Najwięcej pasażerów poleciało stamtąd na lotnisko Mediolan-Bergamo. W sumie ten kierunek wybrało aż 13 tys. osób. Trzecim najpopularniejszym połączeniem z 11 tys. podróżnych okazała się natomiast włoska Bolonia .

– W letnią siatkę połączeń wchodzimy z przytupem. Pierwszy raz w historii naszego lotniska w kwietniu obsłużyliśmy ponad 400 tysięcy podróżnych. Do tej pory takie liczby były zarezerwowane dla sezonu wysokiego. To, co cieszy szczególnie, to fakt, że jako lotnisko intensywnie rośniemy zarówno u przewoźników niskokosztowych, jak i czarterowych. Wzrost w tym ostatnim obszarze rok do roku w kwietniu wyniósł ponad 40 proc. – podkreślił Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.