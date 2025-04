Z lotniska na wybrzeże jednym autobusem. We Włoszech ułatwiają nam podróżowanie

Właśnie w poniedziałek region Emilia Romania we współpracy z prywatnymi firmami uruchomił kolejną linię autobusową. Dzięki niej dostaniecie się do Rawenny, Milano Marittima, albo Cervii.

Z lotniska nad morze od 27 euro. Nad Bałtyk i Adriatyk w podobnym czasie

Bilety na autobusy jeżdżące na nowej linii będzie można kupować już od 27 euro, czyli ok. 115 zł. Dzięki temu ułatwieniu podróż nad Adriatyk będzie trwała mniej więcej tyle, ile nad Bałtyk. Do Bolonii z Polski dolecicie w ok. 2,5 godziny. Autobus z lotniska np. do Rawenny będzie jechał najpewniej ok. 1-1,5 godziny.