Ależ awantura na komisji w Sejmie. Michał Wójcik z PiS nie potrafił utrzymać emocji

Na koniec posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka doszło do awantury. – Panie pośle, proszę nie wyzywać parlamentarzystów. Jest pan czerwony, jest pan agresywny, jest pan nadpobudliwy – mówił Patryk Jaskulski w kierunku Michała Wójcika. Poseł PiS podszedł do stołu prezydialnego i zaczął obrażać polityków koalicji rządzącej. Prawie doszło do rękoczynów.