– W moim przekonaniu gest oddania mieszkania jest jak próba wyrzucenia gorącego kartofla z dłoni, natomiast on raczej potwierdza wszystkie wątpliwości, które nagromadziły się wokół pana Nawrockiego i tego mieszkania, niż kończy sprawę i rozwiązuje problem. Tylko złodziej złapany na gorącym uczynku oddaje skradzione trumfy, jak to się mówi w slangu złodziejskim – ocenia profesor Migalski.

– To jest, przepraszam za sformowanie, ale to jest cytat z pewnego spektaklu warszawskiego, to jest pożar w burdelu. Mówię tutaj o sytuacji w PiS-ie, oni się tego nie spodziewali – komentuje prof. Marek Migalski. Więcej w powyższym wideo.