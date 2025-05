Ile gotówki warto mieć w domu na czarną godzinę w 2025 r.?

Gotówka w domu to nie fanaberia, ale rozsądna forma zabezpieczenia. Nie pozwól, by w razie awarii systemu, wojny czy kryzysu finansowego zabrakło ci pieniędzy na podstawowe potrzeby. Przygotuj swój "gotówkowy pakiet awaryjny" i śpij spokojnie.

Chociaż blackouty, cyberataki i awarie systemów bankowych wydają nam się na co dzień odległe, to gdy zawiedzie technologia, jedynie gotówka pozwala normalnie funkcjonować. Bez niej nie zapłacimy za jedzenie, paliwo, lekarstwa. Nie wypłacimy z bankomatu, nie zatankujemy na stacji, nie przelejemy pieniędzy przez aplikację.

W kwietniu Hiszpanie doświadczyli paraliżu kraju po awarii prądu – nie działały bankomaty, sklepy, telefony. Holendrzy i Szwedzi już wcześniej zalecali obywatelom trzymanie w domu 200–500 euro w gotówce. Dlaczego? Bo właśnie w takich chwilach elektroniczne pieniądze przestają istnieć. Gotówka to jedyne, co mamy naprawdę przy sobie.

W Polsce nie ma jeszcze oficjalnych rekomendacji, ale rośnie świadomość, że warto mieć rezerwę na nieprzewidziane sytuacje. Eksperci sugerują, by w domu trzymać tyle, ile wystarczy na tydzień normalnego funkcjonowania.

Ile gotówki powinien mieć w domu przeciętny Polak?

Minimum – 500 zł – tyle wystarczy singlowi na 2–3 dni podstawowych wydatków Bezpiecznie – 1000–1500 zł – kwota rekomendowana dla rodziny lub na tydzień Optymalnie – do 5000 zł – dla osób z większymi potrzebami, dla większej rodziny lub w mniej zurbanizowanych rejonach

To nie są duże pieniądze – a mogą zadecydować o tym, czy poradzisz sobie w kryzysie.

A co z bezpieczeństwem?

Banki oferują wygodę i dostęp do środków z każdego miejsca – to fakt. Ale są też podatne na cyberoszustwa, a my – coraz częściej – padamy ich ofiarą. Gotówka nie zniknie po kliknięciu w złośliwy link. Nie potrzebuje internetu, zasilania ani aplikacji.