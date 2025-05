Gdzie obejrzeć "Nosferatu" Roberta Eggersa na VOD?

Fabuła "Nosferatu" zabiera widza do XIX-wiecznego fikcyjnego miasteczka o nazwie Wisburg, gdzie na nowo życie próbuje ułożyć sobie świeżo upieczone małżeństwo – agent nieruchomości Thomas Hutter i jego żona Ellen, którą nękają koszmary senne i mroczna tajemnica sprzed lat. Bohater dostaje zlecenie, by udać się do starego zamczyska w Karpatach, by zawrzeć umowę z pewnym hrabią, którego boją się wszystkie okoliczne wsie. W tym samym czasie wizje Ellen pogarszają się, czyniąc z niej łatwy cel dla sił rodem z piekła.