"Zabójcze ciało" (oryg. "Jennifer's Body") zostało wyreżyserowane przez Karyn Kusamę ("Zaproszenie"), a scenariusz do niego napisała zdobywczyni Oscara za "Juno", Diablo Cody. Ze względu na angaż laureatki nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej horror zapowiadał się intrygująco. Niestety nie zachwycił swoim wynikiem w Box Office'ie , zarabiając na całym świecie blisko 32 mln dolarów przy budżecie około 16 mln USD (wytwórnie zaspokaja przeważnie wynik dwukrotnie wyższy od budżetu).

O czym jest film "Zabójcze ciało" z Megan Fox?

Horror śledzi losy Needy, nieśmiałej uczennicy, która przyjaźni się z niezwykle popularną i egoistyczną cheerleaderką Jennifer. Pewnej nocy przyjaciółka – cała we krwi – pojawia się w jej domu, zachowując się jak dzikie zwierzę i wymiotując smołą.

Następnego dnia przed zajęciami stan Jennifer poprawia się – jest jeszcze piękniejsza niż wcześniej, co nie umyka uwadze kolegów ze szkoły. Dni mijają, a coraz więcej chłopaków z liceum znika bez śladu.

Amanda Seyfried broni "Jennifer's Body". "To film idealny"

Aktorka dodała, że "marketing był do bani", ponieważ sprowadzał całą fabułę do "krwawej igraszki". – Myślę, że to zepsuli (red. osoby odpowiedzialne za marketing), a Karyn i Diablo były naprawdę dobrym zespołem – skwitowała hollywoodzka gwiazda.