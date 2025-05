O problemie ponad 100-osobowej grupy Polaków w Egipcie alarmował "Super Express". – Co chwilę informowano nas, że już na pewno za pół godziny odlecimy. W końcu lot został przeniesiony na godzinę 10 rano, ale i on się nie odbył – twierdził jeden z podróżnych.

Ludzie narzekali, że byli podobno pozbawieni dostępu do informacji. O tym, kiedy będą mogli wrócić do domów nie przekazywało im szczegółów ani biuro podróży, ani pośrednik.

– Wszyscy są nerwowi. Nikt nie chce znowu jechać do i z hotelu na darmo. Znowu będziemy siedzieć tu pół dnia. Tydzień będziemy czekać na ten samolot! – usłyszeli dziennikarze "SE".

Opóźnienie przez usterkę samolotu

Na szczęście w sobotę 10 maja Polacy wrócili już do kraju, ale jak by nie patrzeć – z ogromnym opóźnieniem. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiło też biuro podróży – w tym przypadku Join UP! Polska. Wynika z niego, że opóźnienie miało charakter techniczny i dotyczyło usterki samolotu obsługiwanego przez niezależnego przewoźnika.