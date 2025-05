Sztuczna inteligencja towarzyszy nam coraz częściej. I to niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. Ma ona coraz większy wpływ także na turystykę. Już teraz część opisów hoteli pisana jest przez AI, a wielu turystów pyta sztuczną inteligencję, gdzie warto pojechać na wakacje, albo co zwiedzić w konkretnym mieście. To szybkie, łatwe i wygodne. A do tego AI potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć. Dużym sukcesem tego zestawienia jest fakt, że wszystkie wymienione miejsca naprawdę istnieją, ale i wskazanie naprawdę niestandardowych propozycji.