Lokal został wyceniony na 120 tys. zł, ale dzięki 90-procentowej bonifikacie mężczyzna mógł nabyć go za jedyne 12,6 tys. zł. Formalnym właścicielem lokalu Jerzy Ż. stał się w październiku 2011 roku, przelew w wysokości 12 603,15 zł został dokonany z osobistego konta Karola Nawrockiego .

"W ostatnich dniach Nawrocki opowiada, że przekazał pieniądze na wykup panu Jerzemu i to pan Jerzy wniósł opłatę do kasy miasta - to nie jest prawda. Dysponujemy kopią zlecenia przelewu opłaty za mieszkanie, który Nawrocki wykonał 20 października 2011r." – donosi portal.