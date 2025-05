Leon XIV, wcześniej znany jako kardynał Robert Francis Prevost, z ostał wybrany na papieża 8 maja 2025 roku . Pochodzący z Chicago amerykański duchowny przeszedł do historii jako pierwszy papież ze Stanów Zjednoczonych oraz pierwszy augustianin na tronie Piotrowym.

Jego wybór był szeroko komentowany – nie uchodził bowiem za jednego z głównych faworytów przed konklawe. Ostatecznie uzyskał jednak ponad 100 głosów kardynałów elektorów spośród 133, co świadczy o silnym poparciu.

Pierwsza niedzielna modlitwa Leona XIV jako papieża. Mówił o pokoju na świecie

Podczas swojego przemówienia Ojciec Święty podkreślił, że jego pierwsza niedziela jako następcy św. Piotra przypada w Niedzielę Dobrego Pasterza – co uznał za głęboko symboliczne. Skupił się jednak przede wszystkim na kwestii pokoju na świecie, gdyż 8 maja przypadła 80. rocznica zakończenia II wojny światowej.

Papież Leon XIV odniósł się również do sytuacji międzynarodowej, w mocnych słowach apelując o pokój. – W kontekście tego, co mój poprzednik, papież Franciszek, nazywał "III wojną światową w kawałkach", zwracam się do wielkich tego świata: powtarzam zawsze aktualny apel – nigdy więcej wojny – powiedział.