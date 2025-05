Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Na miejsce skierowano patrol. Jak przekazał RMF sierż. szt. Dominik Michalik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, funkcjonariusze zauważyli awanturującego się mężczyznę przed jednym ze sklepów, znajdującym się poza terenem uczelni.

Funkcjonariusze przeszukali także teren uczelni, by upewnić się, że nie ma tam innych osób mogących stanowić zagrożenie. Nikt nie odniósł obrażeń.

Sierż. szt. Dominik Michalik zauważył, że świadkowie zdarzenia zareagowali właściwie. – Zostaliśmy poinformowani, mogliśmy (...) zweryfikować zagrożenie i przeprowadzić interwencję tak, jak to być powinno – zaznaczył.

Seria niebezpiecznych incydentów na polskich uniwersytetach

Incydent na uczelni w Katowicach nie jest pierwszy – w ostatnich dniach na polskich uniwersytetach doszło do niebezpiecznych zdarzeń.

Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o obywateli Ukrainy. – Jeden z nich był znany obsłudze hotelowej, ponieważ od dłuższego czasu wynajmował tam pokój – dodał dla RMF FM asp. Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mogło dojść do samobójstwa rozszerzonego, co oznacza, że jeden z mężczyzn został zamordowany, a drugi popełnił samobójstwo. Nie są to jednak potwierdzone informacje.