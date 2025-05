Dziecko zamówiło 70 tys. lizaków. Mama była w szoku

– Powiedział mi, że chciałby zorganizować karnawał i zamówił słodycze, by pełniły rolę nagród – relacjonowała mama w rozmowie z NBC News.

Uwaga na dziecko w sieci!

Dla Holly ta historia skończyła się dobrze, ale jej historia to też mocny sygnał dla innych rodziców. Oddając dziecku telefon, warto pamiętać o jednej rzeczy: dzieciaki są bystre, a smartfony – za łatwe w obsłudze.

Oddanie ośmiolatkowi telefonu bez żadnych zabezpieczeń to trochę jak wręczenie kluczyków do auta – niby się nie da nim jeszcze jeździć, ale szkody mogą być konkretne.

Dlatego warto korzystać z kont kontroli rodzicielskiej, takich jak Google Family Link czy Apple Screen Time, które pozwalają ograniczyć dostęp do aplikacji zakupowych, zablokować płatności albo ustawić wymaganie zatwierdzenia każdego zakupu. Inaczej dziecko może "dla zabawy" zamówić lizaki, i to w hurtowej ilości – albo co gorsza trafić na nieodpowiednie treści.