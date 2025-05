Sposób na szybkie zasypianie w 3 minuty. Technika bez leków i liczenia

Zaczynasz od stóp i przesuwasz uwagę w górę – przez łydki, uda, brzuch, klatkę piersiową, ramiona, aż do twarzy. W każdej z tych części skupiasz się na odczuciach: czy są napięte? Zmęczone? Ciepłe? Nie próbujesz ich zmieniać, tylko obserwujesz – z ciekawością i bez oceniania. Powoli czekasz aż się rozluźnią i wyobrażasz to sobie, ale bez presji.

Według dr Kennedy ta technika działa jak "mentalny skaner", który pozwala nam oderwać się od natrętnych myśli i wyciszyć układ nerwowy. To sposób na przeniesienie uwagi z głowy do ciała – a to właśnie fizyczne rozluźnienie często prowadzi do głębokiego snu.