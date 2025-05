Podkręcona pomidorówka. Jeden składnik podbija smak

Ten sekretny dodatek to chrzan. Tak, dobrze czytasz

Chrzan najczęściej kojarzymy z Wielkanocą i potrawami z jajek. Po świętach słoiczek zazwyczaj trafia w głąb lodówki, gdzie czeka na lepsze czasy. Tymczasem może być genialnym dodatkiem do codziennego gotowania. W szczególności do… pomidorówki.

Podstawą, jak zawsze, jest dobry wywar. Może być to klasyczny rosół z dnia poprzedniego – idealna baza, by nie marnować jedzenia. Do tego pomidory – w sezonie najlepiej świeże, dojrzewające na słońcu. Poza sezonem – dobrej jakości passata lub pomidory z puszki.