To oznacza, że wszyscy kandydaci na prezydenta pojawią się w siedzibie TVP przy ul. Woronicza 17 w Warszawie.

Debata prezydencka w TVP. Oto dlaczego wystąpią w niej wszyscy kandydaci

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, 5 maja odbyła się debata sztabów w Polsat News . Wówczas jeden komitet – celowo – nie otrzymał zaproszenia na to wydarzenie.

– Jeżeli ktoś chce posłuchać sztabu Macieja Maciaka, to niech sobie włączy Russia Today – powiedział prowadzący tamtą debatę Piotr Witwicki, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz redaktor naczelny Interii.

Chodzi o to, że Maciak nie ukrywa sympatii do rosyjskiego i białoruskiego reżimu. W kampanii wyborczej wprost mówił też, że podziwia Władimira Putina. Ogromne kontrowersje budzą też działania i wypowiedzi (nie tylko w trakcie debat) innego kandydata – Grzegorza Brauna .

Tyle że w przypadku debaty organizowanej 12 maja przez TVP, TVN i Polsat żadnemu komitetowi i żadnemu kandydatowi nie można zabronić udziału w tym wydarzeniu. Taka debata jest bowiem "ustawowa" i ma prawo do niej przystąpić każdy kandydat, który zebrał 100 tys. podpisów.

"Telewizja Polska Spółka Akcyjna, zwana dalej 'Telewizją Polską', ma obowiązek przeprowadzenia debat pomiędzy przedstawicielami tych komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, a w przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – pomiędzy kandydatami" – czytamy w art. 120 Kodeksu wyborczego.