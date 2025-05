– To, co będziemy oglądali, to będą przeprosiny telewizji rządowej (Telewizji Polskiej-red.), która napisała, że mieszkałem 100 dni w apartamencie. Nie mogłem tego zrobić, bo Sylwestra spędzałem w domu. Mam z tego zdjęcia. Wy zajmujecie się z telewizją rządową rzeczami, których nie było – stwierdził prezes IPN, unikając bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie.