Co było w kopercie od Trzaskowskiego dla Nawrockiego? Fala komentarzy Fot. Zrzut ekranu / YouTube / TVP Info

Kiedy kandydaci wygłaszali swoje mowy końcowe w debacie prezydenckiej w TVP i wydawało się, że już nic nas nie zaskoczy (debata trwała blisko 4 godziny i zakończyła się przed północą), Rafał Trzaskowski "ukradł" czas antenowy i ponownie zdobył się na zaskakujący gest. Posłużył się gadżetem i podszedł do Karola Nawrockiego.

– To jest ostatnia szansa, aby zachować się w sposób uczciwy. Proszę bardzo – powiedział kandydat KO, którego swobodna wypowiedź zakończyła poniedziałkową debatę. W dłoni trzymał białą kopertę, po którą Nawrocki nie chciał wyciągnąć ręki, więc prezydent Warszawy położył ją na pulpicie swojego rywala.

Koperta Trzaskowskiego dla Nawrockiego. Fala komentarzy po akcji na debacie

Co było w kopercie? Tego Trzaskowski nie ujawnił ani na debacie, ani podczas rozmowy z dziennikarzami przed siedzibą TVP. Na pytania dziennikarzy w tej sprawie nie odpowiadali też sztabowcy Trzaskowskiego, potęgując napięcie.

Politycy Platformy ucinali też temat, mówiąc, że jest to – na razie – "sprawa pomiędzy kandydatami". Jedno jest też pewne: Nawrocki nie zapomniał zabrać koperty ze studia przy Woronicza 17 – a tak przynajmniej wynikało z tego, co jeszcze pokazano podczas transmisji.

Sieć zalała też fala komentarzy. "Na koniec debaty R. Trzaskowski wręczył Nawrockiemu kopertę, w której są wskazówki co zrobić, by być uczciwym. Strzał w 10!" – napisał we wtorek rano wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki (PO).

Jednak przede wszystkim ludzie zastanawiają się, co było w tej kopercie.

"Ten numer z tą kopertą od Trzaskowskiego dla Nawrockiego będzie miał na dniach swoją kontynuację. Być może widząc, co się wydarzyło podczas debaty, sztab postanowił polecieć po totalnej bandzie. Czuję, że będzie ostro"; "Koperta to najciekawszy moment tej debaty. Czy wybuchnie jutro w rękach Nawrockiego?"; "Podobno po debacie Nawrocki zniknął... niektórzy mówią, że ma to związek z kopertą, którą wręczył mu prezydent Trzaskowski" – czytamy w komentarzach na X.

Oponenci Trzaskowskiego zarzucają mu z kolei obłudę. "Ludzie z Platformy mają jakąś słabość do kopert. Tylko tutaj zdarzyła się rzecz nadzwyczajna, ponieważ koperta wychodzi od członka Platformy Obywatelskiej, a nie do ... A to już jest nowość" – skomentował Tomasz Jaskóła, były poseł Kukiz'15.

"Swobodna wypowiedź Trzaskowskiego to podsumowanie jego występu dzisiaj. Oparty o pulpit, wyglądał jak koń po westernie. W ogóle nie rozumiem tej akcji z kopertą na koniec. Wyglądało, jakby o czymś zapomniał i rzucił mu, nie wiadomo do końca czym, totalnie bez kontekstu"; "Miało nie być gadżetów, a Trzaskowski wyskakuje najpierw z jakimś papierem do Nawrockiego, a na koniec z kopertą"; "Śmierdzi partyjno-medialną ustawką na kilometr" – komentują niektórzy użytkownicy X.

Sztabowcy Trzaskowskiego o tajemniczej kopercie z debaty

"Sztabowcy Rafała Trzaskowskiego w nieoficjalnych rozmowach przekonują, że dziś wyjaśniona zostanie sprawa koperty przekazanej na koniec debaty Karolowi Nawrockiemu" – podaje we wtorek 13 maja Wirtualna Polska.

– Być może Karol Nawrocki i jego ludzie sami powiedzą, co tam jest. Powinni powiedzieć – powiedział WP jeden z polityków. – To coś, co dla Karola Nawrockiego powinno mieć kluczowe znaczenie. Powinien wiedzieć najlepiej, co z tym zrobić – dodał kolejny.

Obecnie otwarte pozostaje też pytanie, czy zawartość koperty dotyczy sprawy mieszkania Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach media ujawniają kolejne informacje na temat relacji kandydata PiS z Jerzym Ż. oraz szczegóły zakupu około 30-metrowej kawalerki w gdańskiej dzielnicy Siedlce.

Głos w tej sprawie zabierał wielokrotnie i kandydat PiS, i politycy partii z Nowogrodzkiej. Wyjaśnienia zmieniały się jednak jak w kalejdoskopie, co jeszcze bardziej potęguje i tak duże już kontrowersje.

Posłowie PiS twierdzą też, że w kampanię prezydencką zaangażowano służby specjalne. Tymczasem, jak informowaliśmy w naTemat.pl, Karol Nawrocki obiecał jednak dożywotnią opiekę panu Jerzemu z Gdańska, od którego kupił kawalerkę. Interia ujawniła dokument podpisany w 2021 roku przez prezesa IPN.

W miniony piątek władze Gdańska przekazały natomiast, że składają zawiadomienie do prokuratury w sprawie poświadczenia nieprawdy i działania na szkodę Jerzego Ż. oraz gminy przez Karola Nawrockiego.