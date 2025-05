Nawrocki znowu tłumaczy się z afery mieszkaniowej. Wrzucił film po starcie debaty

– Nastąpiła jednak okoliczność, której do tej pory ze względu na dobro pana Jerzego nie ujawniałem, którą jednak w związku z tym, że kwestionuje się moją uczciwość i czyste w tej sprawie intencje, ujawnić muszę, bo ma decydujące znaczenie dla tej sprawy. Pod koniec 2011 roku pan Jerzy trafił do aresztu – dodał Nawrocki na nagraniu.

I zacytował fragment listu, jaki miał otrzymać od mężczyzny: "Cześć Karol. Jak wiesz, zostałem aresztowany na trzy miesiące, a co dalej, pokaże rozprawa sądowa". – Bał się, że straci mieszkanie – mówi na filmie Nawrocki, który twierdzi, że ma więcej listów od pana Jerzego .

Pod koniec nagrania Nawrocki tłumaczy się też z wizyty w święta w 2024 roku, kiedy nie zastał mężczyzny w domu. – To się wcześniej również zdarzało. (...) Tym razem umieszczono go sądownie w DPS i nie mógł do mnie zadzwonić. Mam żal, że mnie o tym nie poinformowano – słyszymy.