Wybór dobrego miejsca na wakacje może być kluczem do sukcesu. Nie każdy chce bowiem walczyć o miejsce na plaży z tłumem innych odwiedzających. Niestety często właśnie tak to się kończy. Zwłaszcza w Europie nie brakuje miejsc, które każdego lata są oblegane przez tłumy, a jednym z nich bez wątpienia jest grecki Zakynthos.

Zakynthos w Grecji jednym z najgorszych miejsc na wakacje 2025

Listę najbardziej zatłoczonych miejsc podczas wakacji przygotował brytyjski magazyn "Which?". Wg ich analiz jednym z najgorszych miejsc do odwiedzenia latem jest Zakynthos. Ta grecka wyspa sławę zawdzięcza przede wszystkim wyrzuconemu na brzeg wrakowi, ale i cudownym piaszczystym plażom. Walory te doskonale znają polscy turyści, którzy latają tam bardzo chętnie.

Najmniej zatłoczone miejsca na wakacje 2025

A jeżeli zależy wam na romantycznym czasie we dwoje we Francji, zamiast do Paryża wybierzcie się do Lille. Nie zabraknie tam pięknej architektury, licznych piekarni i cukierni, a i o miejsce w restauracji ze świetną kuchnią będzie znacznie łatwiej niż w stolicy kraju. Dodatkowo ceny są tam podobno o wiele niższe niż w Paryżu.