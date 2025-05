All inclusive w Egipcie mocno podrożało. Najtańsze wakacje zarezerwujesz w Bułgarii i Tunezji Fot. Albin Marciniak/East News

O ofertach związanych z first minute już nikt nie pamięta. Po dwóch tygodniach ze stagnacją w kwestii cen doszło do zmiany, która nie będzie sprzyjała turystom. Ceny wyjazdów na all inclusive w szczycie sezonu właśnie wzrosły, a największe zmiany dotyczą Egiptu i innych popularnych turystów.

Już nie Egipt. Na najtańsze wakacje all inclusive w 2025 roku polecisz gdzie indziej

Jak co tydzień, cenom wyjazdów na wakacje all inclusive między 4 a 10 sierpnia przyjrzał się Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Wiadomo już, że przed tygodniem cena urlopu wzrosła średnio o 23 zł. Jednak patrząc na poszczególne kierunki, zmian jest znacznie więcej.

Drugi tydzień z rzędu bardzo mocno staniały wakacje w Grecji. Ogólnie cena all inclusive spadła tam o 34 zł, a średnia wynosi teraz 5723 zł. Jednak urlop na Kos był o 353 zł tańszy, a ceny na Korfu spadły o 185 zł. Równocześnie jednak wakacje na Półwyspie Chalkidiki zdrożały o 271 zł.

A jeśli już o podwyżkach mowa, to w ten trend wpisał się Egipt, który niebawem ułatwi podróżnym wyrabianie wizy. Przed tygodniem średnia cena wzrosła tam o 125 zł i wynosi już 3885 zł. Równocześnie o 5 zł staniała Bułgaria i dzięki średniej na poziomie 3865 zł to ona jest teraz najtańszym kierunkiem na all inclusive w 2025 roku, przynajmniej w gronie pięciu ulubionych kierunków Polaków.

Ceny w ostatnich dniach wzrosły także w Turcji. Średnia jest wyższa o 54 zł i sięgnęła 5061 zł. To tegoroczny rekord. Wyraźny wzrost cen związany jest przede wszystkim z drożejącymi wakacjami w regionie Turcji Egejskiej, gdzie w ostatnim tygodniu ceny wzrosły o 177 zł.

Najtańszy kierunek na wakacje 2025? Tunezja, choć i ona nie oparła się podwyżkom

Jeżeli szukacie najtańszego all inclusive na 2025 rok, niewykluczone, że idealna oferta będzie dotyczyła wyjazdu do Tunezji. To właśnie tam średnia cena jest nadal najniższa, choć także wzrosła. Po podwyżce o 81 zł wynosi ona już 3685 zł.

