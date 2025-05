Na Maltę samoloty z Polski latają jeden za drugim

Malta to prawdziwy fenomen ostatnich lat jeśli chodzi o polskich turystów. Widać to najlepiej w statystykach. Jeszcze w styczniu byliśmy tam najliczniejszą nacją , co zdarzyło się po raz pierwszy w historii. Natomiast w marcu byliśmy trzecią siłą tamtejszej turystyki.

Widać zatem, że nie jest to dla nas kierunek na klasyczny city break. Wolimy zostać nam na dłużej, żeby odkrywać wszystkie uroki i zakamarki Malty. A tych jest naprawdę wiele. Moim zdaniem jest to idealne miejsce na pierwszy samodzielny wyjazd za granicę, ale i wypad w poszukiwaniu oderwania od szarej codzienności.

Zwiedzanie Malty to czysta przyjemność. Każdy znajdzie tam coś dla siebie

Druga co do wielkości wyspa archipelagu to idealne miejsce na długie wędrówki, podczas których waszym jedynym towarzyszem może być szum fal rozbijających się o wysokie klify. Zamiast wędrować, możecie tam także się wspinać, albo wsiąść do kajaka.