Pasażer na gapę w LOT. Chciał polecieć z Islandii do Warszawy

O zdarzeniu, które miało miejsce w kwietniu, poinformował teraz Money.pl. Z informacji, do których dotarli dziennikarze, wynika, że na pokładzie samolotu lecącego z Keflawiku do Warszawy było o jednego pasażera za dużo. Informację tę potwierdził także LOT.

Jak doszło do tego, że na pokładzie samolotu znalazł się pasażer na gapę? Okazuje się, że podobnie jak w wielu innych tego typu przypadkach zawinił człowiek. Podczas wchodzenia na pokład, kiedy to skanowane są bilety, obsługa zweryfikowała najpewniej nazwisko z biletu z tym w dokumencie i trasę. To się zgadzało. Problemem był jednak przewoźnik, bo pasażer miał lecieć z kimś innym.