Ostrzeżenie przed podróżami do Hiszpanii. To konsekwencja strajków przeciwko turystom Fot. Andrzej Zbraniecki/East News

REKLAMA

Turystyka w Hiszpanii rozwija się błyskawicznie. W 2024 roku odwiedziło ją blisko 98 mln zagranicznych gości, z czego aż 2,4 mln stanowili Polacy. Jednak masowy napływ gości jest powodem do niepokojów. Lokalni mieszkańcy strajkują przeciwko turystom, a czasem wprost wyganiają ich do domów. Teraz kraj może odczuć tego efekt. Na Kanarach podobno spada liczba rezerwacji, a do akcji wkroczyły także linie lotnicze Jet2.

Prezes linii lotniczych ostrzega przed podróżami do Hiszpanii. Wszystko przez protesty

Protesty w Hiszpanii niestety nie są rzadkością. Wiele osób przekonało się o tym np. w Wielkanoc, kiedy to na Teneryfie swoich obowiązków nie wykonywała część pracowników hoteli. Na Majorce powstał w tym roku list zaadresowany do turystów, w którym lokalne związki apelują, aby podróżni nie przyjeżdżali tam na wakacje. Natomiast w Barcelonie przed rokiem lokalsi strzelali do turystów z pistoletów na wodę.

REKLAMA

Cała niechęć do turystów spowodowała, że Steve Heapy, prezes linii lotniczych Jet2 ostrzegł podróżnych, aby ci nie latali na wakacje do Hiszpanii. Heapy podkreślił, że akcje wymierzone w podróżnych są coraz bardziej "odczuwalne".

– Ludzie dzwonili do naszego centrum telefonicznego i zgłaszali się do biur podróży z pytaniami w rodzaju: "czy Hiszpania jest bezpieczna" albo "czy nadal jesteśmy mile widziani w tym kurorcie" – zdradził Heapy. Dodał też, że do takich sytuacji dochodzi coraz częściej.

Hiszpania musi rozwiązać problem nielegalnego wynajmu na Airbnb

– Ogromna większość Hiszpanii nadal entuzjastycznie przyjmuje turystów – podkreślił podczas tego samego spotkania Manuel Butler, dyrektor Hiszpańskiego Biura Turystycznego w Londynie.

REKLAMA

– Tam, gdzie doszło do protestów – w miastach takich jak Barcelona, ​​Palma de Mallorca i Santa Cruz – obawy wynikają z szerszych problemów społecznych: presji mieszkaniowej, rosnących kosztów utrzymania i obciążeń środowiskowych na obszarach o dużej gęstości zaludnienia – dodał.

W obliczu braku lokali na wynajem długoterminowy, ale i drastycznych podwyżek cen, wiele osób uważa, że winni są temu turyści, którzy wynajmują mieszkania krótkoterminowo. Dla właścicieli lokali to znacznie bardziej opłacalne od tradycyjnego wynajmu.

Prezes Jet2 podkreślił jednak, że z tym problemem można się błyskawicznie uporać. W rozmowie z "The Independent" zaznaczył, że najważniejsza jest walka z nielegalnym wynajmem. Jego zdaniem inspektorzy powinni wcielać się w rolę "tajemniczych klientów" i wynajmować mieszkania.

REKLAMA