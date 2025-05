Zmiany w wysyłaniu przelewów – już nie będzie to tak proste. Trzeba będzie sprawdzić odbiorcę

Przelanie pieniędzy przez internet jest obecnie banalnie proste... a to prowadzi też do pomyłek i ułatwia życie oszustom. Już niedługo będzie to nieco bardziej złożony, ale przez to bezpieczniejszy proces. Unia wprowadzi nowe prawo w strefie euro jeszcze w tym roku. Kiedy wejdzie to w życie w bankach w Polsce?